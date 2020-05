Imprese: Intesa Sanpaolo, da domani nuovi orari con ingresso su appuntamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo rende noto che a partire da domani, 4 maggio, e fino ad ulteriori nuove indicazioni, sarà possibile accedere in tutte le filiali dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle 8:30 alle 13:00 usufruendo dei servizi di cassa e consulenza e dalle 14:00 alle 16:15 solo per la consulenza. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, aggiungendo che l’ingresso sarà consentito previo appuntamento telefonico con la propria filiale di riferimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:25 alle 16:25. Con l’obiettivo della massima tutela della salute e della sicurezza di clienti e dipendenti, prosegue la nota, l’ingresso ai locali della banca sarà riservato esclusivamente a coloro che indosseranno la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. L’accesso in filiale resterà vietato per tutte le persone che presentano sintomi influenzali come febbre, tosse o difficoltà respiratorie, con l’invito a contattare il proprio medico curante o i dipartimenti di Sanità della competente Asl. (Com)