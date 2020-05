Coronavirus: in Lombardia 526 casi positivi e 42 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia nelle ultime 24 ore si registrano 526 casi positivi, rispetto ai 533 di ieri, e 42 decessi, rispetto ai 47 di ieri. Il numero dei positivi arriva così a 77.528. I dati li ha diffusi Regione Lombardia che ha specificato anche che, per quanto riguarda i decessi, nel computo totale dei 14.189 raggiunti nella giornata di ieri "ne vanno aggiunti 282 relativi all'aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile". Crescono i pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 6.609 (+80), mentre calano quelli in terapia intensiva arrivati a 532 (-13), rispetto ai 545 (-18) di ieri. I tamponi totali effettuati, con i 7.155 delle ultime 24 ore, sono arrivati a 410.857. I dimessi sono 52.773 (+417), in aumento rispetto a ieri che erano 320. (Rem)