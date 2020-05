Regno Unito: governo respinge il confronto con l’Italia sul numero delle vittime di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico respinge le critiche dei media sui motivi che hanno reso il Regno Unito il secondo paese in Europa in termini di vittime del Covid-19 dopo l’Italia. Intervenuto a “Sky News”, il ministro dei Trasporti Grant Shapps, ha respinto le critiche secondo cui l’elevato numero di vittime dimostrerebbe che il governo ha reagito in maniera tardiva alla diffusione dell’epidemia sul territorio nazionale. “Bisogna valutare la situazione sulla base di un periodo di tempo più lungo. Prima di un anno, e sono certo di non essere evasivo, non avremo delle informazioni chiare”, ha detto Shapps, secondo cui certe valutazioni sull’andamento della curva dei contagi e delle vittime non è realistico. "La situazione è molto più complessa di quello che volete far credere", ha aggiunto il ministro.(Rel)