Coronavirus: Azzolina, su modalità ritorno a scuole nessuna decisione ancora presa

- Il ministro della Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, in un lungo messaggio pubblicato su Facebook è voluta tornare su "alcune mie proposte per la riapertura" delle scuole, come la didattica mista, metà in classe e metà a distanza, "che hanno fatto molto discutere. Non sono decisioni già prese o imposte, sono elementi di dibattito, basati sul lavoro che stiamo portando avanti con il comitato di esperti che sta collaborando con il ministero per la ripresa delle attività e il Comitato tecnico scientifico che supporta il governo dall’inizio dell’emergenza". Di questo, ha ribadito, "ho parlato ieri, di proposte. Le critiche sono sempre utili, basta che non siano pretestuose". (Rin)