Coronavirus: Azzolina, per ritorno a scuola in sicurezza studiamo soluzioni flessibili

- Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza "stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d’età degli studenti, alle strutture scolastiche e anche alla specificità delle diverse realtà territoriali. Oltre, naturalmente, alla minaccia di contagio". Lo ha voluto chiarire il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, che in un messaggio pubblicato su Facebook ha ricordato che si tratta "di un lavoro complesso che va fatto pensando agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, a tutto il personale. Dobbiamo mettere insieme i pezzi di un puzzle complesso. Abbiamo diversi piani di lavoro da sviluppare insieme a tutte le categorie che rappresentano il mondo della scuola. L'obiettivo - ha aggiunto - è garantire il miglior rientro possibile, ragionando oltre l’emergenza per immaginare non solo la scuola di settembre ma anche quella che verrà". (Rin)