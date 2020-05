Coronavirus: calano i positivi a Milano (+118) ma crescono a Bergamo (+59)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia crescono i positivi in provincia di Bergamo: dai 34 nuovi casi comunicati ieri, oggi se ne registrano 59, facendo arrivare il totale a 11.453. A comunicare i dati dei positivi per provincia è la Regione Lombardia. Calano i casi a Milano che arriva a 20.068 (+118), di cui 8.491 (+41) a Milano città mentre ieri i casi erano +249 di cui +115 in città, ma anche a Brescia, che segna un +29 rispetto ai +60 di ieri, a Cremona +18, rispetto ai +20 di ieri, a Como +20 rispetto ai +22 di ieri, a Mantova (+5) e a Pavia (+34). Anche oggi nella provincia di Sondrio non si registra nessun nuovo caso di Coronavirus. Crescono invece i contagi, oltre a Bergamo, anche a Lodi (+30), a Monza (+78), a Lecco (+54) e a Varese (+68). (Rem)