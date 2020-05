Corea del Nord: presidenza sudcoreana, Kim Jong-un non ha subito interventi chirurgici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un non ha subito "alcun intervento chirurgico" durante le quasi tre settimane di assenza dalla vita pubblica. Lo ha dichiarato oggi un funzionario della presidenza di Seul all'agenzia sudcoreana di stampa di stato "Yonhap", smentendo le voci circolate nelle ultime ore su un cambiamento nella camminata del leader e sul suo presunto cattivo stato di salute. "Sono circolate notizie su un intervento chirurgico di Kim", ha detto il funzionario, aggiungendo che la presidenza non ritiene veritiere queste voci. La dichiarazione fa riferimento ad alcuni media internazionali, che commentando una macchia rossa visibile sul polso destro di Kim nelle immagini diffuse dal quotidiano nordocoreano ufficiale "Rodong Sinmun", l'avrebbero collegata al segno di un ago per iniezioni. Secondo l'agenzia statale di Pyongyang "Kcna", Kim Jong-un è riapparso in pubblico venerdì, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci incontrollate sullo stato di salute di Kim, la cui ultima apparizione in pubblico risaliva allo scorso 11 aprile. In precedenza il dissidente nordcoreano eletto come deputato in Corea del Sud, Ji Seong-ho, si era detto convinto "al 99 per cento" della morte di Kim Jong-un dopo un intervento chirurgico e che le autorità di Pyongyang fossero sul punto di annunciare il decesso del leader nei prossimi giorni. (Git)