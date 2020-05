© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 18 maggio in poi, quando ci saranno differenze territoriali ogni regione potrà fare alcune cose" come le riaperture diversificate "in funzione della sicurezza che ha costruito". Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, parlando della fase due dell'emergenza coronavirus nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)