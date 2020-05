Coronavirus: De Chirico (Fi), Sala non se ne lavi le mani, servono controlli sui mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Nel video odierno in diretta dal bunker di Palazzo Marino, in previsione dell'inizio della fase 2 il sindaco Sala sembra volersi tirare indietro dalle proprie responsabilità. Non possiamo militarizzare, certo, 1.700 km di strade, 25 milioni di mq di verde, 3.000 mezzi pubblici, ma dire che i controlli non servono è assolutamente sbagliato. Il sindaco anche in questa occasione manifesta incapacità. Dovrebbe invece intensificare i controlli soprattutto sui mezzi pubblici per il rispetto del distanziamento sociale, del contingentamento degli ingressi e dell'utilizzo dei Dpi. Per questo abbiamo sempre chiesto di utilizzare gli ausiliari del traffico e i percettori del reddito di cittadinanza. In aggiunta, si potrebbero impiegare ben 43 persone che hanno perso il posto di lavoro nella società subentrante che gestisce il call center di Atm. A lavarsene le mani come fa Sala si rischia di far diventare i mezzanini della metro terra di nessuno". (Com)