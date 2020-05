Spagna: Catalogna, Galizia, Paesi Baschi e Madrid contrarie a estensione stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalogna, Galizia, Paesi Baschi e la Comunità di Madrid si sono opposte alla volontà del capo del governo spagnolo Pedro Sanchez di chiedere una proroga dello stato di emergenza. Nel corso della videoconferenza tenuta oggi fra il capo del governo di Madrid e i presidenti delle Comunità locali si è discusso del nuovo fondo di sostegno, accolto abbastanza positivamente dai governatori regionali. Durante la riunione, tuttavia, è emerso il distacco fra i presidenti delle comunità e Sanchez in merito allo stato d’emergenza che il primo ministro – come annunciato ieri – chiederà di poter estendere nel corso di una seduta del Congresso dei deputati (camera bassa del parlamento) prevista mercoledì. Quim Torra, presidente della Generalità della Catalogna, ha annunciato che il suo partito Junts per Catalunya voterà contro l’estensione dello stato d’emergenza. Torra ha chiesto che la Catalogna venga esclusa da questa misura e che riacquisti l’autonomia necessaria per gestire la crisi. Alberto Nunez Feijoo, presidente della comunità della Galizia ed esponente del Partito popolare, ha parlato di "uso sproporzionato" dello stato di emergenza. (segue) (Spm)