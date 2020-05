Spagna: Catalogna, Galizia, Paesi Baschi e Madrid contrarie a estensione stato d'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido il modo di gestire con un singolo comando", ha detto dal canto Inigo Urkullu, il lehendakari – ovvero presidente – della Comunità dei Paesi Baschi, durante la videoconferenza. Urkullu ha chiesto di porre fine allo stato di emergenza perché esistono già degli strumenti per gestire la natura eccezionale di questo momento. La presidente della comunità di Madrid, l’esponente popolare Isabel Diaz Ayuso, ha affermato che lo stato d’emergenza “limita i diritti fondamentali”, in particolare se si tiene conto del fatto che la crisi di cui soffre il paese è di tipo sanitario. Tuttavia, gli effetti dell’emergenza sull’economia nazioanale, ha aggiunto Ayuso, potrebbero causare sino a un milione di disoccupati da qui alla fine dell’anno. (Spm)