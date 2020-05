Coronavirus: Bolognini (Lega) su Fase 2, Comune Milano ripensi mobilità e parcheggi in Corso Venezia, rischio caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono davvero inconcepibili le ultime scelte sulla mobilità e sui parcheggi del Comune di Milano". Lo dichiara il Commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, che aggiunge: "circolazione automobilistica fortemente ridotta su Corso Venezia e fra poco su Corso Buenos Aires, parcheggi quasi azzerati, inutili corridoi pedonali. In questo modo si creerà solo confusione e si bloccherà la circolazione delle auto creando caos e lunghe code. La ripartenza di negozi e attività lungo l'asse San Babila, Corso Venezia, Corso Buenos Aires sarà resa ancora più difficile, se non impossibile. Immaginare che dal 4 maggio la gente andrà a piedi dal centro di Milano a Sesto San Giovanni a fare spese, o forse addirittura usando carretti cinesi, è pura immaginazione e temiamo che questi corridoi possano addirittura creare assembramenti pericolosi per la salute". "Chiediamo - conclude Bolognini - al Comune di Milano di rivedere il progetto immediatamente, coinvolgendo le associazioni dei commercianti e i municipi, finora del tutto inascoltati e esclusi dalla decisione". (Com)