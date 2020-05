Alitalia: Fit-Cisl, cancellare la rotta per New York è un grave errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Fit-Cisl, in una nota, sostiene che "la cancellazione della rotta Roma-New York, se confermata, è un grave errore. Ci sorprende che la decisione di sospendere i voli per New York sia stata assunta da Alitalia dopo l'audizione alla commissione trasporti della Camera dei Deputati. A dar retta a fonti informali - prosegue la Federazione dei trasporti cislina - sembrerebbe che la scelta sia stata motivata da convenienza economica e dalla volontà degli equipaggi di non rimanere in sosta per più di 24 ore. Tuttavia, entrambi gli argomenti ci appaiono pretestuosi ed insostenibili. Il problema della durata della permanenza è in realtà gestibile e pertanto la responsabilità di questa scelta, che riteniamo sbagliata, del vertice non può essere attribuita agli equipaggi che, dall'avvio del commissariamento iniziato tre anni fa e fino ad oggi in piena emergenza Covid-19, stanno dando il massimo. Quanto al tema della sostenibilità economica è fuorviante perché, come noto, il trasporto aereo a livello mondiale sta segnando il passo a causa dell'emergenza sanitaria". (segue) (Com)