Alitalia: Fit-Cisl, cancellare la rotta per New York è un grave errore (2)

- "Cancellare questa tratta - continua la Fit-Cisl - significa dirottare i passeggeri Alitalia su altre compagnie come AirFrance, che recentemente ha sospeso le vendite essendo andata in overbooking, proprio sulla rotta per l'aeroporto JFK. Se si considera che le altre compagnie hanno mantenuto la relazione, non solo si conferma l'inopportunità e la gravità della scelta ma si reitera una scelta manageriale, il disimpegno dal lungo raggio, individuata da più fonti autorevoli come la causa dei passati e attuali mali di Alitalia. Ci auguriamo che ci sia un ripensamento, perché in un momento delicato come questo qualche altro operatore potrebbe occupare il vuoto lasciato dalla nostra compagnia per acquisire una fetta pregiata di mercato da sfruttare dopo l'emergenza Covid-19. Cancellandola, si rischia di vanificare l'impegno, gli sforzi e i sacrifici che le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia stanno facendo. Costituire la NewCo senza rotte pregiate, come la Roma-New York, significa partire con il piede sbagliato. Confidiamo quindi - conclude il sindacato - in un celere ed efficace intervento dei ministri Patuanelli, De Micheli e Catalfo per bloccare un'azione che potrebbe nuocere seriamente alle lavoratrici e ai lavoratori di Alitalia e quindi all'economia italiana". (Com)