Roma: De Priamo (Fd'I), da Raggi confusione e disorganizzazione su cimiteri e parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confusione e disorganizzazione della giunta Raggi su cimiteri e parchi a Roma. "Dispiace constatare che Roma si appresta all'ipotetico avvio della fase 2 con alcuni aspetti gestiti in modo davvero caotico e incoerente. Se infatti domani aprono i parchi non si comprende perché dovrebbero essere chiusi i cimiteri". E' quanto dichiara, in una nota, Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Sui parchi peraltro sono stati ignorati i nostri inviti a avviare la manutenzione e sanificazione degli stessi durante il periodo di chiusura e solo da pochi giorni si sta intervenendo con la manutenzione ordinaria, addirittura alcuni parchi domani potrebbero non aprire per le pessime condizioni in cui versano - aggiunge De Priamo -. Ribadiamo che sarebbe opportuno intanto sanificare anche le aree ludiche in vista della loro futura riapertura. Sui cimiteri invece non è mai stata fatta una vera ordinanza di chiusura quando era necessaria e di conseguenza non ci sono notizie ufficiali, ma pare che domani resteranno chiusi. Quali sono i motivi? Di certo non vi è rischio di assembramento ma non si capisce perché impedire la visita di un defunto nel momento in cui si 'riapre' la città. Da parte nostra - conclude De Priamo - ribadiamo la volontà di collaborare per il bene della Città ma prendiamo atto che regnano sovrane disorganizzazione e confusione delle quali purtroppo pagheranno le conseguenze i romani, già fiaccati dalla drammatica situazione di questo periodo".(Com)