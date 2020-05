Romania: associazione padronale propone piano per la ripresa del settore ricettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione padronale romena che rappresenta gli investitori del settore ricettivo e della ristorazione ha proposto al governo un piano di ripresa suddiviso in tre tappe, di due settimane ciascuna, dopo la conclusione dello stato d’emergenza prevista il 15 maggio. Lo stato d’emergenza è stato convocato per fronteggiare l’emergenza del Covid-19. Nella prima fase dovrebbero riaprire i ristoranti muniti di terrazze all’aperto che però dovranno osservare certe condizioni, tra cui una distanza di almeno 2 metri tra i tavoli e un numero massimo di 200 clienti simultaneamente. Questa tappa dovrebbe durare fino a inizio giugno, quando gli imprenditori di questo settore considerano che le restrizioni potrebbero essere allentate, mantenendo le stesse condizioni preventive anche negli spazi chiusi: ristoranti, bar, caffetterie, self-service, ma senza superare il 50 per cento della capienza. Infine, dal 15 giugno, l’attività dovrebbe ripartire a pieno regime in queste unità, ma rispettando ovviamente il distanziamento fisico e le misure di igiene. Il piano di ripresa è stato realizzato nell’ottica di uno sviluppo positivo dell’emergenza a livello nazionale.(Rob)