Fase 2: Meloni, nessuno ha capito esattamente chi può fare cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani parte la cosiddetta “Fase 2” ma nessuno ha capito esattamente chi può fare cosa: aspettiamo che il governo interpreti sé stesso e che delle circolari interpretative scritte da gruppi di esperti spieghino i Dpcm scritti da altri gruppi di esperti. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Nel frattempo domani nessuno può escludere di beccarsi una multa per aver fatto qualcosa che nessuno sa dire se poteva fare oppure no, ma non ditelo in giro perché chi critica la confusione del governo è un cattivone irresponsabile: tutti muti e domani incrociate le dita”, si legge nel post. (Rin)