Giappone: terremoto di magnitudo 6 vicino all'isola di Kyushu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6 si è verificato in Giappone, colpendo in particolare l'isola sudoccidentale di Kyushu. Lo riferisce l'agenzia metereologica giapponese, che ha registrato le scosse alle 20.54 ora locale (le 11:54 in Italia), con un epicentro situato a 6,2 miglia di profondità. Il terremoto è stato percepito nelle prefetture di Kagoshima, Miyazaki, Saga e Kumamoto. Secondo l'agenzia, le scosse non hanno provocato un rischio di tsunami.(Git)