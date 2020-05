Coronavirus: Galli (ospedale Sacco), emergenza non è finita, dobbiamo trovare modo di convivere con Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'emergenza non è finita, dobbiamo trovare il modo per gestire un'apertura e una convivenza con questo virus in una situazione che rimane emergenziale sotto molti aspetti”. Lo ha detto il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano intervenendo alla trasmissione “Mezz'ora in più” su Raitre. “Quello che mi preoccupa – ha proseguito Galli – è che in regioni dove l'epidemia è stata molto limitata c'è stato meno spazio per un intervento territoriale sui contatti che, in questo momento, implicherebbe un'ulteriore sicurezza nell'apertura”. (Rem)