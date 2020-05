Coronavirus: Galli (Ospedale Sacco), ci sono margini di rischio che potevano essere dimensionati diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le prossime tre settimane saranno decisive per farci capire come saranno davvero le cose nell'auspicio che andranno meglio possibile, ma con la sensazione che per certe situazioni ci saranno ancora dei margini di rischio che potevano essere dimensionati diversamente”. Lo ha detto il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano intervenendo alla trasmissione “Mezz'ora in più” su Raitre. “Mi sta benissimo lo studio nazionale di prevalenza che ci potrà raccontare molte cose – ha sottolineato Galli - però in tempi e modi che sono diversi da quelli della riapertura: se la gente torna in fabbrica bisogna che ci torni con determinate regole e certezze nel monitoraggio della situazione. Se la gente torna in determinati luoghi di lavoro e ci sono altre aperture, sarebbe stato opportuno che venisse meglio definito cosa andava fatto”. (Rem)