Credito: Trano (M5s), su prestiti garantiti ancora elevato rischio speculazione bancaria

- Le imprese italiane hanno bisogno di liquidità e ne hanno bisogno in fretta: la crisi generata dall'emergenza coronavirus è pesante. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Finanze alla Camera dei deputati, Raffaele Trano. “Con il decreto imprese in fase di conversione il governo ha fatto molto per aiutare le aziende, consentendo agli imprenditori di ottenere prestiti garantiti dallo Stato: il rischio che sui prestiti maggiori vengano compiute speculazioni da parte degli istituti di credito, creando così ulteriori difficoltà alle imprese, resta però alto”, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle, ricordando che la Banca d'Italia ha precisato che un tetto agli interessi è previsto solo per i prestiti fino a 25 mila euro. Per quelli relativi agli importi maggiori, ha spiegato, tutto è affidato alla contrattazione tra i singoli imprenditori e le banche ed è su questo aspetto che si annida il rischio della speculazione. “Stiamo cercando delle soluzioni e vigilando sui comportamenti degli istituti di credito, monitorando anche la tempistica con cui vengono erogati i prestiti, determinante per la sopravvivenza di tali aziende: aggiungere pesi a imprese già messe in ginocchio dal Covid-19 non è accettabile e farò tutto il possibile per trovare una soluzione”, ha aggiunto, sottolineando che “il paese ha bisogno di aiuto e l'aiuto va dato a tutti, partendo da chi è a maggior rischio e non per far fare affari ai soliti noti”.(Rin)