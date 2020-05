Serbia: direttore clinica di Belgrado, numero nuovi contagi mostra efficacia misure adottate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Serbia sono positivi e mostrano l’efficacia delle misure adottate. Lo ha detto il direttore della Clinica per le malattie infettive di Belgrado, Goran Stevanovic, nel corso di una conferenza stampa. “Se la tendenza proseguirà così, procederemo verso l'abolizione delle misure di emergenza, ma resterà in vigore la restrizione dei contatti fisici”, ha affermato Stevanovic. Secondo gli ultimi dati, quattro persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il numero totale a 193. Le persone ricoverate sono 2.116, di cui 54 attaccate a un respiratore, mentre 1.551 sono i pazienti curati.(Seb)