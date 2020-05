© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl Frosinone registra 3 nuovi casi positivi al Covid-19, zero decessi e 46 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che le Usca-r sono al lavoro per l'indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio. Infine, è stata aperta un'altra postazione per tamponi drive-in a Cassino. (Rer)