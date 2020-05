Slovenia: ministero Salute, a disposizione numero sufficiente di ventilatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia c’è un numero sufficiente di ventilatori per i posti letto di terapia intensiva. Lo ha riferito il ministero della Salute di Lubiana, secondo cui domani il governo prenderà una decisione in merito alla situazione di Geneplanet. L’azienda – principale fornitore di ventilatori in Slovenia durante l’epidemia nazionale di Covid-19 – ha proposto nei giorni scorsi di risolvere il contratto con il governo di Lubiana. La società, infatti, è stata fortemente criticata in quanto i ventilatori forniti non sarebbero adatti al trattamento dei malati di Covid-19. Domani l’esecutivo sloveno prenderà una decisione definitiva in merito alla questione. (Seb)