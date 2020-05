Scuola: De Cristofaro (Leu), salute e istruzione siano centrali in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c’è una cosa che la drammatica pandemia che stiamo vivendo ha reso comprensibile a tutti, è l’assoluta centralità che in un paese come il nostro dovrebbero riguadagnare il sistema sanitario e quello dell’istruzione. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro (Leu). “Sono stati per decenni i pilastri della democrazia italiana, e le infrastrutture decisive per lo sviluppo dello stato sociale: e oggi vediamo nitidamente quanto invece le scelte sbagliate degli ultimi anni li abbiano messi in difficoltà, colpiti nelle fondamenta”, ha scritto, aggiungendo che la pandemia ha fatto emergere le grandi diseguaglianze “che erano tutte già là, che oggi si vedono più e anzi rischiano di accentuarsi ulteriormente: abbandono e dispersione scolastica, povertà educativa, strutture inadeguate e insicure”. La scuola, ha continuato, ha bisogno più che mai di investimenti, risorse, assunzioni, e soprattutto della ripresa di “un dibattito pubblico fatto di dialogo, ascolto e condivisione: il più largo e aperto possibile, capace di coinvolgere corpi sociali, organizzazioni sindacali e studentesche, forze politiche”. La scuola, ha concluso è un bene comune di tutte e di tutti, e ha bisogno di una nuova centralità. (Com)