Coronavirus: Asl Viterbo, nessun nuovo caso positivo, morta donna di 91 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Viterbo non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 e 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Ma è morta una donna di 91 anni. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto, 2 postazioni per tamponi drive-in sono operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, mentre il terzo è in apertura all'ospedale Belcolle di Viterbo. Nella provincia sono 200 i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza Covid-19. (Rer)