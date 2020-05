Coronavirus: Granelli, progetto per posti auto aggiuntivi, call per spazi per parcheggi d'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli operatori dei parcheggi sotterranei in centro - ha proseguito l'assessore - abbiamo parlato, per fare in modo che siano più raggiungibili, ma abbiamo anche cominciato a lavorare, che sarà pronta nei prossimi giorni, a una call per attivare parcheggi che oggi sono sotto utilizzati o non utilizzati" come quelli "di via Novara, praticamente inutilizzato, o Cascina Gobba bis, uno a Quarto Oggiaro vicino alla stazione delle Ferrovie Nord, uno a Molinetto di Lorenteggio in zona sud". Proveremo a far sì che vengano più utilizzati anche collegandoli con la mobilità cittadina - ha spiegato Granelli - e la stessa cosa chiederemo anche ai proprietari di aree, ad esempio degli scali ferroviari come Porta Romana, di mettere a disposizione spazi per fare parcheggi d'emergenza in questi mesi per aiutare chi viene da fuori". L'assessore ha precisato però che non si tratta di un passo indietro verso un utilizzo massiccio delle auto, tornando agli anni '70: "Non vogliamo riempire Milano di macchine ma dobbiamo tarare bene i provvedimenti: abbiamo prorogato la sospensione di area "b" e area "c" e i parcheggi a pagamento fino al 31 maggio". "Monitoreremo come andrà - ha concluso Granelli - vogliamo aiutare le persone che fanno assistenza domiciliare, chi consegna pacchi a domicilio per fare in modo che possano entrare in città e fare più consegne possibili". (Rem)