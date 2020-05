Turchia: "neutralizzati" 12 militanti del Pkk nel nord della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza turche hanno "neutralizzato" almeno dodici miliziani del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord della Siria. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Il ministero della Difesa turco ha dichiarato in un Twitter che "12 terroristi del Pkk/Ypg che hanno aperto il fuoco e tentato di infiltrarsi nel territorio dell'operazione Sorgente di pace per turbare la pace e la stabilità sono stati neutralizzati dalle nostre eroiche truppe". Al pari di Unione europea e Stati Uniti, anche la Turchia classifica il Pkk come un'organizzazione terrorista. Le Unità di protezione popolare (Ypg) sono considerate da Ankara emanazione del Pkk in Siria. Nel nord di quest'ultima, Ankara ha lanciato nell'ottobre 2019 l'operazione Sorgente di pace. (Tua)