Coronavirus: Granelli, tassisti e ncc per trasportare spesa, sanitari e anziani, utili per alleggerire tpl

- "Sono contento che la Regione abbia messo nell'ordinanza regionale, qualcosa che noi avevamo chiesto già il 12 marzo, cioè di permettere ai tassisti, che hanno avuto un calo di lavoro significativo, di fare consegna merci, per un costo complessivo di 10 euro, consegnando la spesa o i farmaci agli anziani". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del comune di Milano Marco Granelli in diretta dal suo profilo Facebook, parlando delle iniziative in campo per la "Fase 2". "Con i tassisti - ha spiegato l'assessore - lavoreremo per fare degli accordi per trasportare i medici, i sanitari e gli anziani con convenzioni e prezzi calmierati, che definirà la Regione, ma credo che, visto che è stato raggiunto un accordo per i medici della guardia medica, lo si possa fare anche per tutti gli altri medici e le persone anziane, lasciando più posto sul Tpl". A chi in diretta ha suggerito anche l'utilizzo degli Ncc (noleggio con conducente), l'assessore ha replicato che "ne abbiamo parlato anche con Regione Lombardia, che è responsabile di questo tipo di servizio, per capire come meglio utilizzarli:anche loro potrebbero, in questo momento, fare dei trasporti per alcune categorie. Lo abbiamo sottolineato soprattutto con le imprese, so che alcune lo stanno già facendo, per portare a lavoro il proprio personale, sgravando così il Tpl". (Rem)