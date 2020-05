Roma: Raggi, riqualificata via Acaia a San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riqualificata la strada di via Acaia a Roma. "Voglio dare una buona notizia per i residenti del quartiere San Giovanni. Il programma 'strade nuove' è arrivato in via Acaia, una delle più importanti direttrici di traffico della zona", scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, pubblicando le foto del "tratto riqualificato tra piazza Armenia e piazza Galeria nei due sensi di marcia. Il nostro obiettivo - aggiunge il sindaco - è ripristinare sulle strade della nostra città le condizioni di sicurezza ideali per coloro che ogni giorno le percorrono. Sia che si tratti di automobili, scooter o mezzi pubblici. Vogliamo che siano fatti lavori a regola d’arte e non come in passato dove le strade letteralmente si sbriciolavano dopo le prime piogge. Per questo, oltre al nuovo asfalto abbiamo bonificato la rete idraulica e pulito in maniera accurata le caditoie. Poi il restyling della segnaletica orizzontale è fondamentale per potenziare la sicurezza, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali e dei semafori. Con pazienza e determinazione - conclude Raggi - stiamo rendendo le infrastrutture della città più fruibili e moderne. Il programma 'strade nuove' non si ferma". (Rer)