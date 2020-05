Colombia: spionaggio militare su giornalisti e politici, Duque chiede "severe sanzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha chiesto di imporre severe sanzioni per i membri dell'intelligence militare che saranno ritenuti responsabili di aver ordinato o esercitato il controllo di giornalisti, sindacalisti, membri di ong e politici, nel quadro di una vasta operazione di intelligence rivelata dal settimanale colombiano di inchiesta "Semana". In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo dello Stato ha "ribadito il (suo) più forte rifiuto di qualsiasi azione di controllo" esercitata su queste persone, precisando che le ricerche avviate dal ministero della Difesa in questo senso "stanno dando i primi risultati". "La pratica di controllo di giornalisti, politici e funzionari presidenziali deve essere indagata a fondo e severamente sanzionata", ha dichiarato Duque. Le dichiarazioni del presidente colombiano fanno seguito ad un'inchiesta pubblicata dalla rivista colombiana, nella quale si denuncia una vasta operazione di spionaggio condotta su circa 130 giornalisti, politici, ex militari, sindacalisti ex funzionari presidenziali da parte dell'intelligence militare. (segue) (Mec)