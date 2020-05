Colombia: spionaggio militare su giornalisti e politici, Duque chiede "severe sanzioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di monitoraggio, condotte secondo la rivista senza uno scopo individuato, sarebbero state effettuate tra febbraio e dicembre del 2019. "Semana" cita come fonti anonime membri dell'intelligence militare, affermando che le ricerche sono state condotte usando strumenti informatici e raccogliendo "in modo massiccio e indiscriminato quante più informazioni possibili" sulle persone osservate, al fine di redigere dei rapporti di intelligence. Fra le persone che sono state controllate in quest'operazione c'è anche il corrispondente del New York Times, Nicholas Casey, autore nel maggio 2019 di un rapporto sul rischio di esecuzioni di civili da parte dell'esercito, ed il direttore esecutivo della divisione Americhe di Human Rights Watch (Hrw), José Miguel Vivanco. (Mec)