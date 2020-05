Coronavirus: Lega Lazio, capo gabinetto Zingaretti fa grigliata fuori casa, multato è irresponsabilità Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il primo maggio è stato sorpreso al Pigneto da una pattuglia di poliziotti lontano dal proprio domicilio in una abitazione privata, nonostante il decreto-legge 25 marzo 2020 consente gli spostamenti da casa solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Per questo Ruberti è stato multato. "Era davvero difficile superare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che, a inizio pandemia, come se nulla fosse, faceva passerelle per Milano in cerca di Aperol Spritz - commenta il consigliere regionale della Lega nel Lazio, Daniele Giannini -. Peggio di lui, però, ha fatto il suo capo gabinetto in Regione che, nel pieno della quarantena, ha pensato bene di organizzare braciolate in casa di amici il primo maggio e per questo giustamente sanzionato. L'irresponsabilità made in Pd, insomma, non solo si placa ma addirittura raddoppia. Probabilmente - aggiunge Giannini - dopo la vergogna del 25 aprile con gli l'ignobile teatrino di alcuni indisciplinati che sono scesi in strada noncuranti del lockdown, anche il 1 maggio, mentre tutti gli italiani erano rinchiusi nelle proprie abitazioni, qualcuno ha pensato di godere di una certa immunità ideologica che per fortuna stavolta è stata stoppata. Mentre nel Lazio ci sono ancora centinaia di migliaia di persone che aspettano la cassa integrazione di marzo e i buoni spesa, mentre crescono i disoccupati e mentre attendiamo ancora notizie sulle famigerate mascherine ordinate, pagate e mai giunte a destinazione, la sinistra che governa questa Regione risolve il tutto a tarallucci e vino. Anzi a braciolate", conclude Giannini. (Com)