Egitto: l'esercito uccide 126 terroristi in 22 raid nel Sinai settentrionale

- Almeno 126 terroristi sono stati uccisi dalle forze armate egiziane in 22 raid nel Sinai centrale e settentrionale. Lo riferisce il portavoce delle forze armate Tamir Al Rifai in un comunicato sulla propria pagina Facebook ufficiale. L'aeronautica militare egiziana è anche riuscita a distruggere 228 basi operativi e 116 Suv. Al Rifai ha aggiunto che le forze armate sono riuscite a far brillare 630 dispositivi esplosivi improvvisati posizionati dai terroristi su strade nella regione e a distruggere otto tunnel. "Come risultato delle operazioni militari, sette ufficiali e otto soldati sono stati uccisi o feriti, ha concluso Al Rifai senza determinare quanti siano stati i feriti e quanti i decessi.(Cae)