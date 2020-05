Italia-Slovenia: Pettarini (FI), riaprire subito i confini e adottare un nuovo lasciapassare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire subito i confini tra Italia e Slovenia, prevedendo anche un nuovo lasciapassare per i cittadini delle aree più vicino ai valichi. Questa la proposta che il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin sostiene e per la quale presenterà una interpellanza al governo. "Porterò all'attenzione del governo la proposta di una nuova propustnica, un lasciapassare temporaneo che possa consentire ai cittadini di Gorizia e Nova Gorica, così come a tutti i cittadini che risiedono nelle località più vicine al confine, di riappropriarsi delle proprie abitudini rispettando i protocolli sanitari di Italia e Slovenia", spiega il parlamentare. "Il documento, già attivo in passato per regolare il flusso di persone attraverso il confine italo-sloveno e rilanciato nell'ultimo periodo dal segretario dell'Unione culturale economica slovena (Skgz), Livio Semolic, e da altre associazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena a Gorizia, potrebbe anzi restare in vigore anche dopo la riapertura definitiva del confine, come una sorta di documento transfrontaliero che consenta ai cittadini di usufruire dei servizi delle città contermini. Sarebbe un documento del Gect, il gruppo di cooperazione territoriale tra Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba", ha detto Pettarin. (segue) (Rin)