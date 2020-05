Italia-Slovenia: Pettarini (FI), riaprire subito i confini e adottare un nuovo lasciapassare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe, secondo Pettarini, "un grande passo in avanti per certificare l'appartenenza a un territorio unico al mondo, che come territorio unico avrebbe già dovuto essere stato trattato e disciplinato, ma che il Covid e la scarsa attenzione hanno nuovamente precipitato in un periodo di muri e barriere divisorie. Questo comunque non rallenti però la riapertura definitiva e totale del confine, che deve essere la più rapida possibile. Pieno sostegno, da parte mia, anche alla manifestazione spontanea che il primo maggio ha radunato da entrambi i lati della nuova rete confinaria di piazza Transalpina molti cittadini italiani e sloveni che chiedono la riapertura immediata del confine. Va fatto in sicurezza, ma va fatto e va fatto subito. Al pari della riapertura di bar e negozi, anche per evitare nuove divergenze nelle misure adottate da una parte e dall'altra del confine". Non si può più, specifica Pettarin, "dividere la nostra città unica in due. La storia ce lo ha insegnato più volte ma qualcuno ancora finge di non averlo imparato. Confido, infine, che la storia del confine al tempo dell'emergenza sanitaria sarà una marcia in più per la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a capitale europea della cultura, perché ha dimostrato una volta di più che il nostro territorio è uno ed è davvero unico al mondo". (Rin)