Coronavirus: in arrivo mille operatori sanitari nelle carceri

- Arriveranno presto negli istituti penitenziari del paese i mille nuovi operatori sanitari selezionati grazie ad un bando organizzato in collaborazione con la Protezione civile nazionale per affrontare l'emergenza coronavirus. Questa mattina, presso il carcere di Rebibbia, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, insieme al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ed il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accolto i primi 62 operatori della nuova task force che prenderanno servizio nel carcere romano. "Questi operatori - ha spiegato il ministro Bonafede ringraziandoli - andranno a dare una mano per tutelare la salute" dei reclusi e degli agenti penitenziari. Concetto ribadito anche dal ministro Boccia, secondo cui il nuovo personale "servirà a creare maggiore sicurezza sanitaria, che però è già garantita". (Rin)