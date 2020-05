Camera: Fico su giornata libertà stampa, riflettere su importanza informazione indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata internazionale della stampa, che cade oggi, è per il presidente della Camera, Roberto Fico, "l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di una informazione indipendente, libera, plurale e sulla necessità di tutelare la professione giornalistica. La libertà di stampa è un irrinunciabile strumento di conoscenza e di emancipazione di ogni comunità civile". In un messaggio pubblicato si Facebook, Fico ha ricordato che la libertà di stampa "rappresenta anche una grave e temuta minaccia: per i regimi totalitari, per la criminalità organizzata e per tutti i poteri consolidati che non tollerano voci dissidenti o esercizi di verità che pongano in luce attività illegali, soprusi e nefandezze. Questo fa sì che la libertà di stampa resti, ancora oggi e in molte parti del pianeta, un orizzonte lontano, ostacolato o reso inaccessibile non soltanto da provvedimenti di censura, ma anche da minacce, violenze di ogni tipo e addirittura il carcere e la morte". Proprio perché "costituisce un contrappeso fondamentale di ogni democrazia, è inaccettabile che ogni giorno moltissimi giornalisti pongano a rischio la propria vita, perché aggrediti, minacciati e in alcuni casi arrestati". In Italia, ha ricordato il presidente, "la libertà di stampa è un diritto costituzionalmente garantito e l’impegno quotidiano delle istituzioni deve essere volto a tutelarlo quotidianamente. Un impegno che - conclude - non deve essere disgiunto da una coraggiosa presa di coscienza civile che incoraggi e sostenga un giornalismo pluralista e di qualità; che non sia complice della mercificazione della notizia urlata e che stigmatizzi l’intolleranza e l’odio diffusi su tutte le piattaforme". (Rin)