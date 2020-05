Usa: coronavirus, Trump offre sostegno a Bolivia e Paraguay in risposta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con gli omologhi di Bolivia e Paraguay, rispettivamente Jeanine Anez e Mario Abdo Benitez, ai quali ha offerto sostegno nella gestione della pandemia di coronavirus. In un messaggio pubblicato su Twitter, la presidente ad interim boliviana Anez ha detto di aver "apprezzato l'espressione di solidarietà democratica" al popolo boliviano da parte del presidente statunitense, anche in vista dell'agenda bilaterale in programma. Al presidente paraguaiano Trump ha invece annunciato il prossimo invio di respiratori, ha riferito su Twitter lo stesso Abdo Benitez. Secondo quanto riferito dal portavoce della Casa Bianca Judd Dere in una nota, nel corso della telefonata Trump si è offerto inoltre di "fornire assistenza al governo per sostenere il suo sistema sanitario". (Mec)