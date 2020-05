Coronavirus: Regione Lazio, ok a fondo da 400 mila euro per famiglie e imprese contro usura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono misure che si caratterizzano per la loro straordinaria rapidità di elargizione in grado di impattare efficacemente sulla condizione di famiglie e imprenditori che sono vittime o potenziali vittime di usurai in un momento di particolare fragilità economica - spiega il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti -. L’intervento tempestivo nei casi di usura o sovraindebitamento è fondamentale e può decidere se la storia si trasforma in dramma o in rinascita. Abbiamo costruito un solido sistema di protezione per le potenziali vittime. Fermare immediatamente la spirale dell’usura o del sovraindebitamento può significare salvare la vita e comunque lasciarsi alle spalle un vero e proprio incubo. Queste misure contro l’usura si aggiungono ad un poderoso intervento che in questi giorni abbiamo realizzato a sostegno del nostro sistema delle imprese e delle famiglie in difficoltà che hanno garantito un’immissione di liquidità nel nostro territorio pari a 2 miliardi e 900.000 euro. Inoltre con i Buoni spesa, il sostegno agli affitti e il 'Pronto cassa' diamo - conclude Zingaretti - un contribuito concreto per contrastare il tentativo delle mafie di approfittare di questa situazione di emergenza sanitaria e sociale". (segue) (Com)