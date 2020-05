Coronavirus: Regione Lazio, ok a fondo da 400 mila euro per famiglie e imprese contro usura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali - aggiunge il presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Gianpiero Cioffredi -. Estorsione e usura costituiscono 'reati sentinella' della presenza della criminalità organizzata e del controllo mafioso sul territorio. L’usura continua ad essere uno dei fenomeni criminali tipici, e perciò più diffusi, nella Capitale e nel Lazio. Accanto ai soggetti che autonomamente si dedicano ai prestiti a tassi usurari (i cosiddetti 'cravattari' di quartiere, da sempre presenti nel contesto criminale romano ), opera la criminalità organizzata, che anche attraverso questo canale acquisisce, in forma occulta, il controllo di attività commerciali, già nella titolarità di soggetti stritolati dai debiti. Chi è vittima di usura - conclude Cioffredi - non è solo e ne può uscire solo con la denuncia e il sostegno dello Stato". (Com)