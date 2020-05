© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora dentro la crisi. Non deve è passare il messaggio che tutto è finito: l'epidemia è in corso. Siamo sotto il dato R0 sotto la soglia di uno e questo vuol dire che l'epidemia si sta riducendo ma in me permane ancora un sentimento di preoccupazione". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rin)