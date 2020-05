Sardegna: nuova ordinanza della Regione, via libera ad una serie di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione autonoma della Sardegna ha emanato un’ordinanza recante ulteriori misure straordinarie per il contrasto e prevenzione della diffusione del Covid-19. Nell’ambito del territorio regionale saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti da e per la Sardegna sono invece consentiti solo per esigenze lavorative o di assoluta urgenza, previa autorizzazione del presidente della Regione. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (purché muniti di apposita autocertificazione) e salve le esenzioni previste per certe categorie è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. Sarà poi consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville, giardini pubblici (dalle 8 alle 20) a condizione che non si creino assembramenti e che venga rispettata la distanza interpersonale. Sarà mantenuto l’obbligo di mascherina e ai sindaci sarà conferita la facoltà di chiudere temporaneamente determinate zone in presenza di irregolarità. (segue) (Com)