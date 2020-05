Sardegna: nuova ordinanza della Regione, via libera ad una serie di attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo svolgimento di attività motoria, sarà consentita quella individuale all’aria aperta nel proprio comune di residenza, mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri. Sarà inoltre consentito svolgere tali attività in due per i soggetti minori o diversamente abili. Nel rispetto assoluto delle misure di sicurezza saranno anche consentiti gli sport individuali all’aria aperta come golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno e simili: i centri sportivi dovranno garantire l’accesso a turni e la sanificazione degli ambienti. Per quanto riguarda invece gli atleti di discipline sportive non individuali riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non, nel rispetto delle misure di sicurezza. (segue) (Com)