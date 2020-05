Sardegna: nuova ordinanza della Regione, via libera ad una serie di attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i residenti della regione sarà poi consentito di spostarsi nell’ambito del territorio sardo, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario, del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio. Sono altresì consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale come la cantieristica nautica. Ai nuclei familiari conviventi e residenti della Regione sarà consentito lo spostamento presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. (segue) (Com)