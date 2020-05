Sardegna: nuova ordinanza della Regione, via libera ad una serie di attività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inoltre consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. Starà invece ai sindaci, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, disporre ’apertura di mercati rionali nell’ambito dei rispettivi territori comunali. Rimane l’obbligo assoluto di indossare la mascherina per tutti coloro intenzionati ad accedere ad un esercizio commerciale. Sarà consentita anche la vendita commerciale all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. Potranno anche riprendere le attività delle agenzie immobiliari, di pratiche automobilistiche o di assistenza fiscale, le attività degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, l’attività di tosatura degli ovini, e la produzione per autoconsumo mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. (segue) (Com)