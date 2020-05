Sardegna: nuova ordinanza della Regione, via libera ad una serie di attività (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, sarà permessa l’attività di pesca sportiva, la vendita di semi, piante, e fiori ornamentali, l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli. Inoltre, il sindaco potrà, con decorrenza all’11 maggio, consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (come ad esempio i parrucchieri) nel rispetto di alcune condizioni: l’accesso al locale potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con il divieto di sostare all’interno; le postazioni di lavoro potranno essere utilizzate solo se sarà garantita la distanza di sicurezza; dopo ogni singolo servizio bisognerà igienizzare gli strumenti utilizzati; gli operatori e i clienti saranno obbligati ad indossare mascherina e guanti; e dopo ogni chiusura dell’esercizio si dovrà sanificare il locale. Allo stesso modo il sindaco potrà disporre la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. Sarà infine consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata. Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere (Com)