- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3, ha affermato che "domani si apre una fase nuova. A tutto il governo farebbe piacere dire che tutto è finito e che non ci sono più problemi. Ma non faremmo il nostro dovere". La verità, ha chiarito, "è che ancora non siamo fuori dall'epidemia e per questo ci vuole la massima prudenza". (Rin)