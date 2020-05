Coronavirus: Speranza, scelte basate su dati scientifici non su consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando firmiamo atti ed ordinanze non possiamo guardare all'umore del momento ed inseguire il consenso. Dobbiamo fare scelte che non sono facili e che non ci porteranno consenso". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Abbiamo l'obbligo di dire come stanno le cose e la prudenza è fondamentale", ha aggiunto spiegando che "il metodo scelto è quello di avere un Comitato tecnico scientifico perchè non possiamo decidere sulla base di un sentimento ma su dati scientifici che ancora ci dicono che questo virus è ancora pericoloso", ha aggiunto. Inoltre "non c'è stato nessun conflitto con il Cts e tutte le scelte fatte - ha ribadito - sono state basate sulle loro indicazioni". (Rin)