Austria: da domani all'aeroporto di Vienna si potranno effettuare i test per il Covid-19

- I viaggiatori che arrivano all'aeroporto di Vienna potranno effettuare dei test per il Covid-19 per evitare di essere sottoposti ai 14 giorni di quarantena obbligatori al loro arrivo in Austria. Questa possibilità sarà in vigore da domani e consentirà quindi di aggirare altre regole imposte dalle autorità austriache, fra cui l’obbligo di esibire un certificato sanitario che mostra un risultato negativo al Covid-19 da non più di quattro giorni o, in caso contrario, la quarantena. Il test biologico molecolare che sarà possibile effettuare all’aeroporto di Vienna consentirà di ottenere il risultato in due o tre ore. "I viaggi aerei, siano essi viaggi di lavoro o viaggi urgenti diventeranno così più sicuri e più facili", si legge in una nota dell’ente gestore dell’aeroporto. I test, che costeranno 190 euro, potranno essere effettuati anche dai passeggeri che lasciano Vienna per dimostrare la loro negatività al contagio anche all’aeroporto di destinazione. (Geb)